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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen BaltacıHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 75 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 63 Kağan Miray Bağış), Onur Ergün, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Etoga, Muhsin Yıldırım, Diouf, Tuncer Duhan Aksu

Gol: Dk. 58 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Abdioğlu, Dk. 86 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 38 Gajic, Dk. 55 Etoga, Dk. 60 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Onur Ergün (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kutluhan Bilgiç, Alican Özfesli, Antakya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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