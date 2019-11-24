Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 82 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 69 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 75 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere (Dk. 63 Kağan Miray Bağış), Onur Ergün, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Oğuzhan Berber, Allahyar Sayyadmanesh (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Etoga, Muhsin Yıldırım, Diouf, Tuncer Duhan Aksu
Gol: Dk. 58 Mesut Çaytemel (Penaltıdan) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Abdioğlu, Dk. 86 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 38 Gajic, Dk. 55 Etoga, Dk. 60 Muhsin Yıldırım, Dk. 80 Onur Ergün (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.