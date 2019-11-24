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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Murat Erdoğan, Kemal Mavi, Ali Can AlpOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Blagojevic (Dk. 39 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 76 Batuhan Yılmaz), Todorovic (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Mavi, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Okan Deniz, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Blagojevic (Dk. 39 Barış Zeren), Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 76 Batuhan Yılmaz), Todorovic (Dk. 39 Erdem Çetinkaya), Mertan Caner Öztürk

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Emre Nefiz, Semih Güler, Adil Demirbağ, Rassoul, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Sinan Kurt (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Carayol (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Samed Ali Kaya (Dk. 85 Aosman)

Goller: Dk. 7 ve 24 Samed Ali Kaya, Dk. 35 Carayol (Adana Demirspor), Dk. 77 Ayuk, Dk. 86 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Rassoul, Dk. 63 Vedat Bora (Adana Demirspor), Dk. 60 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90+4 Mehmet Yiğit, Barış Zeren (Maçın ardından) (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Adana Demirspor puanını 15'e çıkarırken, Osmanlıspor 10 puanda kaldı.

Batuhan Yılmaz, Barış Zeren, Çankaya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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