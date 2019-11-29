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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duranİstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Allahyar Sayyadmanesh), Cajic, Diouf (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Allahyar Sayyadmanesh), Cajic, Diouf (Dk. 88 Mensah)

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Aldülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya (Dk. 64 Barış Özbek, Dk. 77 Alparslan Erdem), Ramazan Civelek (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Darri, Emeghara

Goller: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 83 Wellington (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yıldırım, Dk. 54 Çağrı Ortakaya, Dk. 79 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 41 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 78 Diouf (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

Muhammed Enes, Wellington, Esenyurt, Ali Dere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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