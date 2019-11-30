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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet KapluhanAdanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko, Serhat Tunç (Dk. 75 Okan Kurt), Hakan Barış, Roni, Ahmet Dereli (Dk. 16 Utku Şen), Eze (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, İhsan Uğur Göktaş, Diniz, Özkan Taştemur, Bagayoko, Serhat Tunç (Dk. 75 Okan Kurt), Hakan Barış, Roni, Ahmet Dereli (Dk. 16 Utku Şen), Eze (Dk. 26 Eren Keleş)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici (Dk. 74 Ramazan Keskin), Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Igor (Dk. 67 Seleznov), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni (Adanaspor), Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 45+2 (penaltıdan) ve 90+5 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Diniz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Latovlevici, Dk. 34 Yalçın Koşukavak (teknik direktör) (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.

Mehmet Yıldırım, Bora Füzesi, Okan Kurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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