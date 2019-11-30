Goller: Dk. 20 Eze, Dk. 53 Roni (Adanaspor), Dk. 42 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 45+2 (penaltıdan) ve 90+5 Özer Hurmacı (Bursaspor)

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Tuncay Şanlı maç sonunda isyan etti: Olan Fenerbahçe'ye oluyor