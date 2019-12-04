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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 14. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

6 Aralık Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

7 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor- Boluspor: Kadir Sağlam

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

19.00 Akhisarspor- İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor- Altay: Mert Güzenge

16.30 Altınordu- Adanaspor: Atilla Karaoğlan

16.30 Bursaspor- Giresunspor: Onur Özütoprak

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: Turgut Doman

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eskişehirspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:14 Kaynak: AA
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