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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin TetikBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan), Latovlevici (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan), Latovlevici (Dk. 46 Seleznov), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Ali Akman)

Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Renan Foguinho, Del Valle (Dk. 75 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 83 Özgür Can Özcan), Ahmet İlhan Özek, Mehmet Taş, Bekir Yılmaz (Dk. 77 Alperen Aydın)

Goller: Dk. 7 Ahmet Kesim, Dk. 34 (penaltıdan) ve 51 Rusescu (Giresunspor), Dk. 79 Ali Akman, Dk. 86 Seleznov (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 24 Selçuk Şahin (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yendi.

Hasan Huseyin, Selçuk Şahin, Cemal Bingül, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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