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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma:

19.00 Altay- Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor: Emre Malok

14.00 Boluspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

16.30 İstanbulspor- Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

19.00 Altınordu- Bursaspor: Caner Ak

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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