Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk. 80 Deniz Vural), Putsila

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk), Aosman (Dk. 58 Gladkyy), Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

İbrahim Öztürk, Erkan Akbulut, Menemen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi
Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu!

Son Dakika Haberleri
01:42 Erol Bulut: "Eski İngiliz futbolu gibi..." - Son Dakika Spor
01:12 Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi! - Son Dakika Spor
00:32 Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı... - Son Dakika Spor
00:30 Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Erol Bulut ve Stjepan Tomas - Son Dakika Spor
00:17 Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor
23:57 Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 04:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]