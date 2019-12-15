Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet KapluhanEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Kethevoama), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 73 Furkan Çil), Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Kethevoama), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 73 Furkan Çil), Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 86 Cenk Güvenç)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk. 70 Çekdar Orhan), Tolga Ünlü (Dk. 55 Alperen Babacan), Burhan Eşer (Dk. 85 Ergin Keleş), Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk

Kırmızı kart: Dk. 82 Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hodzic, Dk. 27 Otoo, Dk. 84 Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 39 Rotman, Dk. 73 Bjarnason, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)

TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Cemal Bingül, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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