Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Kethevoama), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 73 Furkan Çil), Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 86 Cenk Güvenç)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk. 70 Çekdar Orhan), Tolga Ünlü (Dk. 55 Alperen Babacan), Burhan Eşer (Dk. 85 Ergin Keleş), Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk
Kırmızı kart: Dk. 82 Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hodzic, Dk. 27 Otoo, Dk. 84 Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 39 Rotman, Dk. 73 Bjarnason, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)
TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'la 0-0 berabere kaldı.