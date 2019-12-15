Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kağan Çalışır
Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 Berkay Samancı), Burak İnce (Dk. 70 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert, Kemal Rüzgar (Dk. 71 Yasin Ozan)
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 69 Recep Aydın), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 89 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Seleznov)
Sarı kartlar: Dk. 53 Burak Altıparmak, Dk. 77 Emirhan Aydoğan, Dk. 77 Anıl Karaer, Dk. 85 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 77 Yasin Ozan (Altınordu)
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altınordu ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.