Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kağan ÇalışırAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 Berkay Samancı), Burak İnce (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kağan Çalışır

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 Berkay Samancı), Burak İnce (Dk. 70 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert, Kemal Rüzgar (Dk. 71 Yasin Ozan)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 69 Recep Aydın), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 89 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Seleznov)

Sarı kartlar: Dk. 53 Burak Altıparmak, Dk. 77 Emirhan Aydoğan, Dk. 77 Anıl Karaer, Dk. 85 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 77 Yasin Ozan (Altınordu)

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altınordu ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Berkay Samancı, Oğuz Kağan , Oğuz Terzi, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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