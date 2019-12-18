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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor- Adanaspor: Yiğit Arslan

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp

19.00 Akhisarspor- Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altay: Bülent Birincioğlu

14.00 Osmanlıspor- İstanbulspor: Caner Ak

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor- Altınordu: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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