Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle: 27 Aralık Cuma: 19.00 Adanaspor- Fatih Karagümrük: Alper Çetin 28 Aralık Cumartesi: 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan 16.30 Bursaspor- Hatayspor: Volkan Bayarslan 16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Osmanlıspor: Sarper Barış Saka 19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç 29 Aralık Pazar: 14.00 Boluspor- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu 14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın 16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor: Yiğit Arslan 19.00 Altay- Giresunspor: Erkan Özdamar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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