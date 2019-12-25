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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma:

19.00 Adanaspor- Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor- Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor- Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor- Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay- Giresunspor: Erkan Özdamar

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adanaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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