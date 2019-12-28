Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran


Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç (Dk.62 Onur Taha Takır), Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk.84 Yusuf Yalçın Arslan), Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk.71 Burak İnce), Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu


Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten (Dk.76 Diakite), Canberk Aydın (Dk. 78 Olatunbosun), Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Tayfun Aydoğan, Mehmet Boztepe (Dk. 69 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Gol: Dk.21 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Ercan Coşkun (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk.24 Kerim Alıcı, Dk.44 Okan Derici, Dk.67 Erhan Erentürk,Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk.41 Ali Özgün, Dk. 89 Tayfun Aydoğan, Dk.90+1 Diakite (Ekol Göz Menemenspor)


TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu sahasında diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Kerim Alıcı, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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