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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Giresunspor: Onur Özütoprak

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altay: Caner Ak

16.30 Adanaspor-Akhisarspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu- Hatayspor: Turgut Doman

19 Ocak Pazar:

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

14.00 Keçiörengücü- Eskişehirspor: Ramazan Keleş

16.30 Boluspor- Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Bursaspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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