Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan ÜrünCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Furkan Ürün

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen (Dk. 15 Yunus Emre Gedik), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin, Akabueze (Dk. 61 Mücahit Can Akçay), Serkan Göksu, Bahadır Taşdelen (Dk. 78 Nouri), Gimbert

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Hüsamettin Yener (Dk. 57 Hakan Demirci), Putsila, Leandrinho, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Adamu), Tavares (Dk. 90+2 Kazımcan Karataş), Kappel

Gol: Dk. 87 Tarık Tekdal (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 45+2 Doğa İşeri, Dk. 57 Hüsamettin Yener, 90+2 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Altay)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Değerli Taş, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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