Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz TerziKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 82 Mendy), Madinda, Süleyman Olgun (Dk. 89 Kone), İshak Çakmak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 82 Mendy), Madinda, Süleyman Olgun (Dk. 89 Kone), İshak Çakmak (Dk. 46 Burak Aydın), Dialiba, Bokila

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 46 Melih Ağa), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Kıvanç Karakaş, Mehmet Özcan, Alperen Kocabaş, Furgan Polat (Dk. 65 Tolga Yakut), Mete Kaan Demir, İbrahim Halil Öner (Dk. 78 Onur Bayramoğlu)

Gol: Dk. 88 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mevlüt Çelik, Dk. 71 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 90+5 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 39 Samet Akaydın, Dk. 71 Madinda (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Keçiörengücü, 22. dakikada Süleyman Olgun ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Gökhan Memişoğlu, Süleyman Olgun, Ramazan Keleş, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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