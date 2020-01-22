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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor- Bursaspor: Yasin Kol

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Turgut Doman

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge

19.00 Altay- İstanbulspor: Burak Şeker

26 Ocak Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ramazan Keleş

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor- Adanaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor- Boluspor: Emre Malok

27 Ocak Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük- Altınordu: Cihan Aydın

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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