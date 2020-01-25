Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarGiresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho (Dk. 46 Mehmet Güven), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 76 Muhayer Oktay), Rusescu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho (Dk. 46 Mehmet Güven), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 76 Muhayer Oktay), Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Fernandes (Dk. 60 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 78 Nouri), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Gimbert

Goller: Dk. 22 ve Dk. 54 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor), Dk. 71 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+4 Hakan Kutlu (Teknik direktör) (Giresunspor), Dk. 46 Serkan Göksu (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Maç öncesi, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet İlhan Özek, Uğur Akdemir, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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