A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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