Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan BarcınAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan Barcın

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk. 71 Leandrinho), Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington, Atchom, Ali Dere, Zafer Şensoy (Dk. 72 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Eslem Öztürk (Dk. 61 Issah), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Kağan Miray Bağış), Cajic, Diouf

Gol: Dk. 7 Yılmaz Özeren (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kappel (Altay), Dk. 89 Atchom (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Altay, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Erhan Kartal, Burak Şeker, Ali Tuna, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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