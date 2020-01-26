Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Cem ÖzbayHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 84 Diop), Selim Ilgaz (Dk. 59 Helder Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Cem Özbay

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 84 Diop), Selim Ilgaz (Dk. 59 Helder Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk. 64 Quali), Popov, Caner Hüseyin Bağ

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 65 Olatunbosun), Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir (Dk. 80 Halil İbrahim Sönmez), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak (Dk. 67 Ali Özgün)

Goller: Dk. 49 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 90 Diop (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Abdioğlu, Dk. 58 Kubilay Sönmez, Dk. 64 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 11 Hüseyin Çolak, Dk. 38 Ali Keten, Dk. 48 Alberk Koç, Dk. 83 Olatunbosun, Dk. 90+2 Trtovac (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yusuf Abdioğlu, Kubilay Sönmez, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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