TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma:
19.00 Adanaspor- Osmanlıspor: Ramazan Keleş
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor: Burak Şeker
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
2 Şubat Pazar:
14.00 Hatayspor- Giresunspor: Yiğit Arslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay: Alper Çetin
16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar
19.00 Bursaspor- Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
3 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak