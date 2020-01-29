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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma:

19.00 Adanaspor- Osmanlıspor: Ramazan Keleş

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Adana Demirspor: Burak Şeker

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor- Giresunspor: Yiğit Arslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay: Alper Çetin

16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar

19.00 Bursaspor- Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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