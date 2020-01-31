Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Kemal ElmasAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Renan Diniz (Dk. 33 Özkan Taştemur), Savaş Polat, Mehmet Sedef, Eren Keleş (Dk. 70 Mbilla), Diop, Bagayoko, Furkan Özçal (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Kemal Elmas

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Renan Diniz (Dk. 33 Özkan Taştemur), Savaş Polat, Mehmet Sedef, Eren Keleş (Dk. 70 Mbilla), Diop, Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 90 Mustafa Samican Keskin), Ahmet Dereli, Roni

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım (Dk. 62 Okan Deniz), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Barış Zeren, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 83 Batuhan Yılmaz), Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Todorovic), Mertan Caner Öztürk

Goller: Dk. 16 Eren Keleş, Dk. 45+4 Ahmet Dereli, Dk. 84 Mbilla (Adanaspor), Dk. 56 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Bagayoko, Dk. 17 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 40 Oğuz Yıldırım, Dk. 65 Mehmet Yiğit, Dk. 74 Ayuk (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'de 20. haftanın açılış maçında Adanaspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Muhammet Yumak, Ramazan Keleş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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