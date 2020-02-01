Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

12 dakika önce

Stat: AktepeHakemler: Burak Şeker, Seyfettin Önal, Ali Can AlpKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk.85 Devrim Taşkaya), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Dk. 76 Uğur Utlu), Dialiba, Bokila (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Şeker, Seyfettin Önal, Ali Can Alp

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk.85 Devrim Taşkaya), Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, İshak Çakmak, Burak Aydın, Cem Ekinci, Madinda (Dk. 76 Uğur Utlu), Dialiba, Bokila (Dk. 74 Kone)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Traore, Sinan Kurt, Erkan Zengin (Dk. 90+3 Vedat Bora), Aosman, Carayol (Dk. 46 Berk Yıldız), Diba (Dk. 81 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 51 Aosman, Dk. 79 Erdi Dikmen (Kendi kalesine), Dk. 90 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 57 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı Kart: Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 88 Burak Aydın (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Devrim Taşkaya, Burak Şeker, Burak Aydın, Erdi Dikmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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