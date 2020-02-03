TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında iki İstanbul takımı karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor, play-off potasında kalmanın hesaplarını yapan Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde 1 puanla yetinen Akdeniz temsilcisi, takipçilerinin de takılmasıyla 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
Zirve mücadelesi veren Bursaspor, sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçlarını kendilerinden önce tamamlayan ilk 2 sıradaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kayıplarını değerlendiremedi.
Haftaya 2. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Adanaspor- Osmanlıspor: 3-1
Keçiörengücü- Adana Demirspor: 1-3
Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük: 0-1
Hatayspor-Giresunspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay: 0-0
Altınordu-Akhisarspor: 2-0
Bursaspor-Eskişehirspor: 0-1
İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|20
|12
|5
|3
|29
|16
|13
|41
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|10
|5
|5
|23
|16
|7
|35
|3.
|BURSASPOR
|20
|11
|3
|6
|28
|24
|4
|33
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|20
|8
|7
|5
|34
|21
|13
|31
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|7
|8
|5
|16
|14
|2
|29
|6.
|ALTAY
|20
|7
|7
|6
|23
|20
|3
|28
|7.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|20
|8
|4
|8
|31
|30
|1
|28
|8.
|AKHİSARSPOR
|20
|7
|7
|6
|21
|20
|1
|28
|9.
|GİRESUNSPOR
|20
|7
|7
|6
|23
|25
|-2
|28
|10.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|20
|8
|4
|8
|21
|24
|-3
|28
|11.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|7
|6
|7
|25
|26
|-1
|27
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|20
|6
|7
|7
|18
|20
|-2
|25
|13.
|İSTANBULSPOR
|20
|5
|8
|7
|29
|29
|0
|23
|14.
|ALTINORDU
|20
|5
|8
|7
|22
|25
|-3
|23
|15.
|ADANASPOR
|20
|3
|8
|9
|21
|29
|-8
|17
|16.
|OSMANLISPOR
|20
|5
|5
|10
|21
|29
|-8
|17
|17.
|BOLUSPOR
|20
|2
|9
|9
|17
|28
|-11
|15
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|20
|6
|4
|10
|25
|31
|-6
|13
Gelecek haftanın programı
Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)