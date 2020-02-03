Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 20. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında iki İstanbul takımı karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor, play-off potasında kalmanın hesaplarını yapan Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarı önünde 1 puanla yetinen Akdeniz temsilcisi, takipçilerinin de takılmasıyla 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

Zirve mücadelesi veren Bursaspor, sahasında son sıradaki Eskişehirspor'a 1-0 yenildi. Yeşil-beyazlı ekip, maçlarını kendilerinden önce tamamlayan ilk 2 sıradaki Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un puan kayıplarını değerlendiremedi.

Haftaya 2. sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligde kalma mücadelesi veren Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Ligin 20. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Adanaspor- Osmanlıspor: 3-1

Keçiörengücü- Adana Demirspor: 1-3

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Ekol Göz Menemenspor- Fatih Karagümrük: 0-1

Hatayspor-Giresunspor: 1-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Altay: 0-0

Altınordu-Akhisarspor: 2-0

Bursaspor-Eskişehirspor: 0-1

İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR20 12 5 3 29 16 13 41
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 20 10 5 5 23 16 7 35
3. BURSASPOR20 11 3 6 28 24 4 33
4. ADANA DEMİRSPOR20 8 7 5 34 21 13 31
5. KEÇİÖRENGÜCÜ20 7 8 5 16 14 2 29
6. ALTAY20 7 7 6 23 20 3 28
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR20 8 4 8 31 30 1 28
8. AKHİSARSPOR20 7 7 6 21 20 1 28
9. GİRESUNSPOR20 7 7 6 23 25 -2 28
10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR20 8 4 8 21 24 -3 28
11. FATİH KARAGÜMRÜK20 7 6 7 25 26 -1 27
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR20 6 7 7 18 20 -2 25
13. İSTANBULSPOR20 5 8 7 29 29 0 23
14. ALTINORDU20 5 8 7 22 25 -3 23
15. ADANASPOR20 3 8 9 21 29 -8 17
16. OSMANLISPOR20 5 5 10 21 29 -8 17
17. BOLUSPOR20 2 9 9 17 28 -11 15
18. ESKİŞEHİRSPOR20 6 4 10 25 31 -6 13

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)

16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den son dakika istifa açıklaması
Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte puan durumu Denizlispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 04:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]