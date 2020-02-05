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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

7 Şubat Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük- Hatayspor: Yasin Kol

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Giresunspor- İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Eskişehirspor- Altınordu: Emre Malok

19.00 Adana Demirspor- Adanaspor: Hakan Ceylan

9 Şubat Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak

16.30 Osmanlıspor- Bursaspor: Alper Çetin

19.00 Altay- Boluspor: Erkan Özdamar

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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