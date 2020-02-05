TFF 1. Lig'de 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 21. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük- Hatayspor: Yasin Kol
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor- İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Eskişehirspor- Altınordu: Emre Malok
19.00 Adana Demirspor- Adanaspor: Hakan Ceylan
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Kadir Sağlam
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Caner Ak
16.30 Osmanlıspor- Bursaspor: Alper Çetin
19.00 Altay- Boluspor: Erkan Özdamar
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge