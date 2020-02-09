Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan BarcınCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Gökhan Barcın

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Glumac, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Akabueze), Serkan Göksu (Dk. 39 Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Nouri, Fıratcan Üzüm (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Gimbert

Ekol Hastanesi Balıkersirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler (Dk. 59 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Hodzic, Malle, Foxi (Dk. 82 Otoo), Mrsic, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 89 Emirhan Çakır)

Goller: Dk. 56 Foxi, Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 75 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Mrsic, Dk. 45 Hodzic, Dk. 65 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Cesar Grup Ümraniyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Soner Maraş, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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