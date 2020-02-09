Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor

Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Kemal Mavi


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Kappel (Dk.48 Kerim Avcı), Tavares (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk. 83 Martires), Putsila, Paixao, Adamu, Cenk Özkacar

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Gökhan Sazdağı, Arif Morkaya, Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 28 Fethi Özer), Kidric, Hayrullah Bilazer, Mustafa Durak (Dk. 85 Melih Okutan), Dzon (Dk. 61 Mustafa Eskihallaç), Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 49 Yılmaz Özeren, Dk. 87 Paixao (Altay), Dk. 30 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Cenk Özkacar, Dk. 47 Turgut Doğan Şahin, Dk. 70 Yılmaz Özeren (Altay), Dk. 45 Dzon, Dk. 45+4 Hayrullah Bilazer, Dk. 67 Mustafa Durak, Dk. 78 Mustafa Eskihallaç, Dk. 83 Mosquera (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay, sahasında Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Aziz Kocaoğlu, Turgut Doğan, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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