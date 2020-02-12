TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu- Osmanlıspor: Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü- Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor- Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol