TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu- Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol