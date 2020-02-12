Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu- Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük- Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor- Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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