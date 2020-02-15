Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet YumakHatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Muhammet Yumak

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek (Dk. 46 Sadi Karaduman), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Barbosa), Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Quali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Yusuf Abdioğlu, Popov

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Ergin Keleş, Onur Ayık, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bjarnason (Dk. 87 Musa Nizam), Erhan Çelenk (Dk. 82 Çekdar Orhan)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 78 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 10 Onur Ayık, Dk. 42 Erhan Çelenk, Dk. 44 Bjarnason (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Rotman, Dk. 79 Cikalleshi, Dk. 90 Çekdar Orhan, Dk. 90 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 79 Sadi Karaduman, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 90+3 Ömer Alıcı (Yedek kulübesinden) (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Birincioğlu, Mirkan Aydın, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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