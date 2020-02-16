Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Adamu, Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Paixao, Leandrinho

Goller: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kappel, Dk. 39 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Leandrinho (Altay), Dk. 39 Bokila, Dk. 90+1 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altay'ı 2-0 yendi.

Mehmet Yıldırım, Süleyman Olgun, Cihan Can, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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