Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

22 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Koray Gençerler, Ömer Tevfik Özkoç, Bersan DuranBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Traore (Dk. 90 Recep Aydın), Serdar Özkan (Dk. 75 Aykut Akgün), Seleznov (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Ömer Tevfik Özkoç, Bersan Duran

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Özer Hurmacı, Traore (Dk. 90 Recep Aydın), Serdar Özkan (Dk. 75 Aykut Akgün), Seleznov (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş)

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan, Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 73 Kosecki), Aosman (Dk. 58 Kone), Volkan Şen, Pa Dibba (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 11 Traore, Dk. 37 Seleznov (Penaltıdan) (Bursaspor), Dk. 69 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 64 Özer Hurmacı (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Seleznov, Dk. 56 Tayfur Bingöl, Dk. 90 Shehu, Dk. 90+5 Anıl Karaer (Bursaspor), Dk. 14 Pa Dibba, Dk. 36 Volkan Şen, Dk. 39 Aosman, Dk. 45 Adil Demirbağ, Dk. 74 Okan Alkan (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı, Recep Aydın, Anıl Karaer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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