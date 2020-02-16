Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

22 dakika önce

Stat: VefaHakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl UstaFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45+4 Erdal Öztürk), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Vefa

Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45+4 Erdal Öztürk), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk. 90+4 Barış Başdaş)

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Murat Akça, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Foguinho (Dk. 76 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Özgür Can Özcan), Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 46 Milinkovic)

Goller: Dk. 24 Jorquera (Penaltıdan), Dk. 79 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Landel (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Foguinho, Dk. 47 Milinkovic, Dk. 86 Muhammed Bayır (Giresunspor), Dk. 33 Sobiech, 45+1 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Yalçın Ayhan, Dk. 78 Erdal Öztürk, Dk. 83 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 yendi.

Koray Altınay, Yalçın Ayhan, Erdal Öztürk, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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