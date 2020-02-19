Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek: Yarın: 19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak 19.00 Eskişehirspor- Hatayspor: Hakan Ceylan 22 Şubat Cumartesi: 14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor: Ümit Öztürk 14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu 16.30 Akhisarspor- Fatih Karagümrük: Turgut Doman 19.00 Adana Demirspor- Altınordu: Yasin Kol 23 Şubat Pazar: 14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın 16.30 Altay- Adanaspor: Bülent Birincioğlu 19.00 İstanbulspor- Boluspor: Ramazan Keleş

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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