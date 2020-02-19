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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:

Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak

19.00 Eskişehirspor- Hatayspor: Hakan Ceylan

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bursaspor: Ümit Öztürk

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Akhisarspor- Fatih Karagümrük: Turgut Doman

19.00 Adana Demirspor- Altınordu: Yasin Kol

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.30 Altay- Adanaspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor- Boluspor: Ramazan Keleş

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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