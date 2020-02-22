Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran EraslanCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (90+2 Emre Kurt), Tarık Tekdal, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 76 Gomis), Nouri, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay)

Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Cihan Can, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 73 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda (Dk. 65 Hüsamettin Tut), Dialiba, Bokila (Dk. 58 Abdulkadir Kuzey)

Goller: Dk. 45+1 Akabueze, Dk. 81 Nouri (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 63 Samet Akaydin (Keçiörengücü), Dk. 67 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Süzen, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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