Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Erzurum Kazım Karabekir Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa SavranlarBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar, Obertan, Hamroun (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar, Obertan, Hamroun (Dk. 63 Emrah Başsan), Pote (Dk. 86 Scuk), Sissoko

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 90 Ali Akman), Traore, Serdar Özkan (Dk. 72 Recep Aydın), Seleznov

Goller: Dk. 54 Pote, Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 57 Selçuk Şahin (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hamroun, Dk. 34 Obertan, Dk. 62 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 35 Sedat Dursun ve Tayfur Bingöl, Dk. 88 Cüneyt Köz, Dk. 90+3 Selçuk Şahin (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuların "Geleceğin garantisi vergileriniz, vergi haftası kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktığı maç öncesi, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte çok sayıda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor taraftarı, takımlarına destek verdi.

Maçın 90. dakikasında hava topu mücadelesinde İbrahim Akdağ ile kafa kafaya çarpışan Seleznov, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sahaya giren sağlık ekipleri, Seleznov'a müdahalede bulundu.

Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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