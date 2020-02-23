Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna
Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Murat Akça, İshak Doğan, Milinkovic (Dk. 70 Tanase), Bekir Yılmaz, Muhayer Oktay (Dk. 46 Rusescu), Del Valle, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Renan Foguinho), Özgür Can Özcan
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Malle, Anıl Taşdemir (Dk. 80 Abdülkadir Kayalı), Hodzic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Foxi (Dk. 88 Ezeh), Mrsic, Otoo
Goller: Dk. 22 Batuhan İşçiler, Dk. 45 Mrsic (penaltıdan), Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Adriano, Dk. 48 Özgür Can Özcan, Dk. 66 Numan Çürüksu, Dk. 69 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 17 Hodzic, Dk. 48 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yendi.