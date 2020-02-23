Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil TunçAltay: Cihan Topaloğlu, Kappel (Dk. 82 Hakan Demirci), Tatos (Dk. 88 Kerim Avcı), Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren, Putsila (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç

Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel (Dk. 82 Hakan Demirci), Tatos (Dk. 88 Kerim Avcı), Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 76 Tavares), Paixao, Abdulhamit Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya

Adanaspor: Karacic, Hakan Barış, Marvin Sinan Büyüksakarya (Dk. 36 Utku Şen) Mehmet Seyfettin Sedef, Bagayoko (Dk. 58 Furkan Özçal) (Dk.81 Mustafa Samican Keskin), Diop, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat, Roni, Eze

Goller: Dk. 7, Dk. 14, Dk. 66 Paixao (Altay), Dk. 72 Abdülkerim Bardakcı (Kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 13 Eze, Dk. 78 Furkan Özçal, Dk. 90+2 Savaş Polat (Adanaspor), Dk. 45+2 Erhan Kartal, Dk. 73 Yılmaz Özeren (Altay)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Altay, sahasında Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, taraftarlar Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Van'daki depremdeki hayatını kaybedenler ve bu hafta içinde vefat eden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bülent Birincioğlu, Kerim Avci, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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