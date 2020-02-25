Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Anıl Usta
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 46 Trtovac), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan (Dk. 78 Hüseyin Çolak), Ali Özgün, Olatunbosun, Mehmet Boztepe (Dk. 74 Selim Aydemir), Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Domgjonas
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Tarık Çamdal (Dk. 89 Okan Alkan), Volkan Şen (Dk. 81 Berk Yıldız), Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 79 Pa Dibba), Erkan Zengin, Rassoul
Goller: Dk. 1 Mehmet Boztepe, Dk. 17 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 43 Hasan Kılıç, Dk. 52 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 55 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Ali Doğan (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 23 Traore, Dk. 70 Tayyip Talha Sanuç, 90+3 Aosman (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup etti.