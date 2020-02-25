Eskişehirspor'da 81. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart gördü. 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleyi korudu.

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