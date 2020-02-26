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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor- Hatayspor: Turgut Doman

1 Mart Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Bursaspor: Erkan Özdamar

16.30 İstanbulspor- Adanaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Altay- Altınordu: Kadir Sağlam

2 Mart Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

19.00 Giresunspor- Boluspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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