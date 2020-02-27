Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Ankara AktepeHakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan DuranKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ankara Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Şener, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak (Dk. 68 Süleyman Olgun), Madinda, Cem Ekinci (Dk. 90 Devrim Taşkaya), Burak Aydın, Dialiba, Kone (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 78 Ali Dere), Melih Kabasakal (Dk. 68 Enes Durmuş), Eslem Öztürk, Cajic, Diouf (Dk. 75 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 35 İshak Çakmak, Dk. 36 Burak Aydın (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında yapılan maçta, Keçiörengücü ile İstanbulspor 0-0 berabere kaldı.

Kutluhan Bilgiç, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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