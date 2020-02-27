Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bolu Atatürk


Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay


Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Halilovic, Emre Öztürk (Dk. 78 Delarge), Kidric (Dk. 46 Kubilay Türk Yılmaz), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Foxi, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 81 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdülkadir Kayalı), Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 46 Ezeh), Mrsic

Goller: Dk. 17 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 63. Kubilay Türk Yılmaz (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hodzic, Dk. 45 Anıl Taşdemir, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Mustafa Durak, Dk. 69 Emre Öztürk (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor, sahasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, karşılaşmanın 67. dakikasında bir pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü.

Gökhan Sazdağı, Emre Öztürk , Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:18 Kaynak: AA
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