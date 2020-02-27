Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Ali Can AlpBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Burak Şeker, Emrah Ünal, Ali Can Alp

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Shehu, Burak Altıparmak, Kubilay Kanatsızkuş, Traore (Dk. 73 Onur Atasayar), Serdar Özkan (Dk. 29 Recep Aydın), Seleznov (Dk. 88 Ali Akman)

Altay: Cihan Topaloğlu, Yasin Palaz (Dk. 81 Cenk Özkaçar), Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya, Putsila, Yılmaz Özeren, Tatos (Dk. 62 Kerim Avcı), Kappel, Turgut Doğan Şahin (Dk. 66 Leandrinho), Paixao

Goller: Dk. 25 Putsila, Dk. 30 Paixao (Altay), Dk. 40 Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kappel, Dk. 50 Putsila, Dk. 63 Turgut Doğan Şahin (Altay), Dk. 63 Seleznov, Dk. 85 Burak Altıparmak (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Fehmi Kubilay, Burak Altıparmak, Burak Şeker, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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