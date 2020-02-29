Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin ÜnalOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Dk. 68 Okan Deniz), Beykan Şimşek (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Seyfettin Ünal

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic, Erdem Çetinkaya (Dk. 68 Okan Deniz), Beykan Şimşek (Dk. 88 Batuhan Yılmaz), Mertan Caner Öztürk

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Erdal Öztürk), Ramazan Civelek (Dk. 70 Ahmet Aras), Ndao, Emeghara (Dk. 39 Darri), Sobiech

Goller: Dk. 82 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 89 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Ayuk (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Osmanlısporlu futbolcular, karşılaşma öncesi Türk bayraklı tişörtle ısınma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Okan Deniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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