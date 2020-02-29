Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal MaviEskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 80 Onur Bayramoğlu), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

Eskişehirspor: Melih Ağa, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 80 Onur Bayramoğlu), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Kıvanç Karakaş, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Cemali Sertel

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Tolga Ünlü, Cocalic, Vrsajevic, Rotman, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Cikalleshi (Dk. 58 Bertuğ Bayar), Eray Ataseven (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 76 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 19 Erhan Çelenk, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 78 Mehmet Feyzi Yıldırım (Penaltıdan) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Halil Öner, Dk. 71 Mevlüt Çelik, Dk. 90 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 70 Rotman, Dk. 78 Vrsajevic (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-1 yendi.

Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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