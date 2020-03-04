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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor- Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Bursaspor- İstanbulspor: Özgür Yankaya

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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