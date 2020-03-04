TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
6 Mart Cuma:
19.00 Ekol Göz Menemenspor- Altay: Emre Malok
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Boluspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
16.30 Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: Ramazan Keleş
16.30 Eskişehirspor- Giresunspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Bursaspor- İstanbulspor: Özgür Yankaya
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor- Osmanlıspor: Onur Özütoprak
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak