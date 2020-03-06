Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can AlpAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef (Dk. 13 Bagayoko), Özkan Taştemur, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Roni (Dk. 46 Mbilla), Celil Yüksel (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef (Dk. 13 Bagayoko), Özkan Taştemur, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Roni (Dk. 46 Mbilla), Celil Yüksel (Dk. 83 Utku Şen), Ahmet Dereli, Samican Keskin, Eze

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Hodzic, Malle, Mrsic (Dk. 90 Celal Emir Dede), Foxi (Dk. 74 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Rahmi Anıl Başaran), Otoo

Goller: Dk. 40 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Serdar Güncü, Dk. 47 Foxi, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90+1 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında yapılan Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı 1-1 sona erdi.

Hakan Çinemre, Burak Şeker, Ali Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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