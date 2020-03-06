Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef (Dk. 13 Bagayoko), Özkan Taştemur, Uğurcan Yazğılı, Evren Korkmaz, Roni (Dk. 46 Mbilla), Celil Yüksel (Dk. 83 Utku Şen), Ahmet Dereli, Samican Keskin, Eze
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Hodzic, Malle, Mrsic (Dk. 90 Celal Emir Dede), Foxi (Dk. 74 Abdülkadir Kayalı), Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Rahmi Anıl Başaran), Otoo
Goller: Dk. 40 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Serdar Güncü, Dk. 47 Foxi, Dk. 84 Mrsic, Dk. 90+1 Sezer Özmen (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında yapılan Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı 1-1 sona erdi.