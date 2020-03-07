Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

10 dakika önce

Stat: AktepeHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet YumakKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Cihan Can (Dk. 46 Erdi Dikmen) Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 77 Süleyman Olgun), Dialiba, Kone (Dk. 56 Bokila)

Boluspor: Mosquera, Sincere, İsmail Konuk, Fethi Özer, Cumali Bişi, Halilovic, Arif Morkaya, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 81 Adilehou), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Kubilay Türk Yılmaz), Kidric

Gol: Dk. 23 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sincere, Dk. 42 Kidric, Dk. 90+4 Arif Morkaya (Boluspor), Dk. 51 Hüsamettin Doğru, Dk. 74 Uğur Utlu, Dk. 80 Samet Akaydin (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Erdi Dikmen, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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