Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil ÇetinHatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Candaş Elbil, Kamil Çetin

Hatayspor: Akın Alkan, Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 67 Alican Özfesli), Mirkan Aydın (Dk. 87 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 58 Selim Ilgaz), Popov, Caner Hüseyin Bağ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Aykut Demir, Obertan (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Pote, İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), Sissoko (Dk. 80 Scuk), Mücahit Albayrak, Osman Çelik

Sarı kartlar: Dk. 52 Emrah Başsan, Dk. 70 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasındaki Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşma öncesi Hataysporlu taraftarlar, tribünlerde namaz kılarak, dua etti. Taraftarlar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek andı.

Hataysporlu futbolcular da sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yer aldığı pankartla çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk, Alican Özfesli, Hamza Gür, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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