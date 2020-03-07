Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: VefaHakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil TunçFatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım), Jorquera, Ndao (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemil Tunç

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo, Koray Altınay (Dk. 59 Zeki Yıldırım), Jorquera, Ndao (Dk. 61 Darri), Sobiech

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Sinan Kurt, Traore, Aosman (Dk. 75 Kosecki), Erkan Zengin (Dk. 85 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 82 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 11 ve 69 Jorquera (Fatih Karagümrük), Dk. 47 ve 58 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk 34 Ramazan Civelek, Dk. 84 Zeki Yıldırım, Dk. 90+3 Bülent Cevahir (Fatih Karagümrük), Dk. 37 Tarık Çamdal, Dk. 54 Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

Ramazan Civelek, Bülent Cevahir, Jorquera, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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